Fethiye'de 1 Fetö Ablası Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan örgütün sözde sorumlularından olan kişinin eşi de "abla" olduğu iddiasıyla tutuklandı.



Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Fethiye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde sorumlularından olan Birol Ö.'nün eşi Ayşegül Ö. tutuklandı.



Ayşegül Ö. İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin eşlerine yönelik sohbet programları organize ettiği ve örgüt içerisinde "abla" pozisyonunda olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül Ö., çıkarıldığı mahkemece "Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.



Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Birol Ö. 19 Aralık'ta tutuklanmış, aynı dosya kapsamında Birol Ö.'nün eşi de gözaltına alınmıştı. - MUĞLA