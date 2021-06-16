Fethiye Cumhuriyet Savcılığına Atanan Sercan Şimşek, Vali Ali Hamza Pehlivan'a Veda Ziyaretinde Bulundu
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Fethiye Cumhuriyet Savcılığına Atanan Sercan Şimşek, Vali Ali Hamza Pehlivan'a Veda Ziyaretinde Bulundu

Fethiye Cumhuriyet Savcılığına Atanan Sercan Şimşek, Vali Ali Hamza Pehlivan'a Veda Ziyaretinde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla/Fethiye Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Cumhuriyet Savcısı Sercan Şimşek, Valimiz Ali Hamza Pehlivan'a veda ziyaretinde bulundu.

Muğla/Fethiye Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Cumhuriyet Savcısı Sercan Şimşek, Valimiz Ali Hamza Pehlivan'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Pehlivan, Savcı Şimşek'e Şırnak ilimizdeki hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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Fethiye Cumhuriyet Savcılığına Atanan Sercan Şimşek, Vali Ali Hamza Pehlivan'a Veda Ziyaretinde Bulundu - Haberler
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