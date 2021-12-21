Fethiye Cumhuriyet Mahallesi Terfi Merkezi yenilendi

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi 1 Nolu Terfi Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yağışlar ve yoğunlukla oluşabilecek taşkınları önlemek için yenileme çalışması yapıldı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Fethiye Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Fethiye Atıksu Arıtma Tesisi 1 Nolu Terfi Merkezi'nde yaşanabilecek taşkınların önüne geçmek için çalışma başlattı. Yağışlar ve yoğunlukla oluşan taşkınların yaşanmaması için yapılan çalışmada terfi merkezinde iyileştirme ve yenileme çalışması tamamlandı. Proje kapsamında terfi merkezinde bulunan 3 frekans konvertörü ve panoları değiştirildi. Ayrıca Pazartesi günü yapılan çalışma ile de 22 Kw ve 30 Kw gücündeki pompaların yerine 2 adet 55 Kw gücünde pompanın montajı yapıldı.

Yağışlar ve yoğunlukla yaşanabilecek olan taşmaların önlenmesi için yapılan çalışmalar Pazartesi günü tamamlanarak yapılan kontroller sonrasında devreye alındı. - MUĞLA