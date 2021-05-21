Fethiye Caddesi projesini esnaf başlatacak

İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi projesine ne zaman başlanacağı kararını esnaf ile birlikte verecek.

İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi projesine ne zaman başlanacağı kararını esnaf ile birlikte verecek.

Fethiye Caddesi projesinde esnafı da mağdur etmek istemeyen İzmit Belediyesi, son sözü vatandaşlarla bıraktı. Bu kapsamda, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık ve zabıta ekipleri İzmit esnafına anket dağıttı. Esnafa projenin ne zaman başlatılması gerektiği soruldu. Fethiye Caddesi'nde startın ne zaman verileceği anket sonuçlarına göre belli olacak.

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de öncü olan Fethiye Caddesi projesinde son aşamaya gelindi. Fethiye Caddesi projesine başlamaya hazır olan İzmit Belediyesi, mağduriyet yaşanmaması adına esnafın verdiği karar ile çalışmalara başlayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı