Fethiye Caddesi'ndeki çalışmalar başlatıldı

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - "Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenlenmesi" projesinde çalışmalar bugün başladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğünde Fethiye Caddesi'nin yeni görünümünü İzmitliler belirledi. Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması sonucu 3 proje halk oylamasına sunuldu. Birinci seçilen projede ilk kazma bugün vuruldu. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, koordinatörler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, birim müdürleri, proje ekibi ve Fethiye Caddesi esnafı katıldı.

"Bizim için tarihi bir gün"

Programda konuşan Hürriyet, "Bugün bizim açımızdan tarihi bir gün. Göreve geldiğimizden bu yana kentin her noktasına halkımızla birlikte karar vererek akılcı bir şekilde projeler üretmeye gayret ettik. Fethiye Caddesi 20 yıldır el sürülmemiş, köhneleşmiş, kente yakışmayan ve artık çok daha iyisini hak eden bir cadde. Proje üzerinde ciddi emek harcadık. "Ben yaptım oldu" mantığıyla değil, halkımızla beraber katılımcı bir süreç işletelim istedik. Nihayetinde de halkımız beğendiği projeyi oy çokluğuyla seçti. Bugün Allah'ın izniyle ilk kazmayı vuruyoruz. Bu mübarek cuma gününde başladığımız işimizi hayırlısıyla bitirmek nasip olsun. Ekibime, tüm çalışanlarımıza, firmamıza güveniyorum" dedi. - KOCAELİ