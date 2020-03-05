Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği'nden Atkı Kampanyasına destek

05.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:03

Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk 21 haftasında 17 galibiyet alan ve Türkiye Basketbol Ligi'nin zirvesinde yer alan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un akşam antrenmanını Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği yöneticileri ve üyeleri ziyaret etti.



Özkan Torunoğulları'nın başkanlığını yapmakta olduğu Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği mensupları Lokman Hekim Fethiye Belediyespor yönetiminin başlattığı "Süper Lig Yolunda Hedef 5000 Atkı" kampanyasına destek vererek özel baskılı atkılardan 180 adet aldı. LH Fethiye Belediyespor'un kampanyasına aynı şekilde destek veren Fethiye Galatasaraylılar Derneği üyeleri de 140 adet atkı alarak kulübe destek vermişlerdi.



Özkan Torunoğulları; "Beşiktaş'ı önümüzdeki sezon Fethiye'de seyredeceğimize inanıyoruz "



Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları ziyaret esnasında "Bu sezon çok başarılı bir grafik ortaya koyan LH Fethiye Belediyespor'un bu başarısını sezon sonuna kadar devam ettireceğine ve kendilerine önümüzdeki sezon Fethiye'de Beşiktaş'ı seyrettireceğine inandıklarını" belirtti.



Miraç Efe Doğan; "Kalan 9 maçı da kazanırsak Süper Lig'e doğrudan yükseliyoruz"



Kulüp yönetimi adına Fethiye Beşiktaş Taraftarlar Derneği mensuplarını kabul eden Genel Kaptan Miraç Efe Doğan ise "Takımın gösterdiği başarılı performans nedeniyle basketbolun bugünlerde Fethiye'nin ana sohbet konularından biri haline geldiğini, normal sezonun bitimine sadece 9 maç kaldığını, bu 9 maçı da kazanmaları halinde doğrudan Süper Lig'e yükseleceklerini" söyledi. Genel Kaptan Doğan "kalan süreçte de Kulüp ve takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını, Fethiye'nin Basketbol Süper Ligi'ne çıkmasının şehrin ekonomisine, tanıtımına büyük katkı sağlayacağını, fakat şehrin küçük de olsa bir kısmının hala sadece 9 maçlık bir galibiyet serisinin ardından Fethiye'nin Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Efes Anadolu gibi takımlarla aynı ligde yer alacağının farkında olmadığını" sözlerine ekledi.



Fethiye'deki diğer taraftar derneklerinin de Lokman Hekim Fethiye Belediyespor yönetiminin başlattığı "Süper Lig Yolunda Hedef 5000 Atkı" kampanyasına destek vermeleri bekleniyor.



"Bu Cumartesi rakip Samsunspor"



Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk 21 haftasında 17 galibiyet alan lider Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Cumartesi günü saat 17.00'de Beşkaza Spor Salonu'nda ligin son sırasında yer alan Samsunspor'u konuk edecek. Samsunspor ligin geride kalan 21 haftasında sadece 4 galibiyet alabildi. Kulüp çevrelerinden alınan bilgilere göre, maça çok yoğun ilgi olduğu ve salonun tamamen dolmasının beklendiği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA