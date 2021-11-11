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Fethiye Belediyespor potada sıkıntılı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fethiye Belediyespor potada sıkıntılı

ING Basketbol Süper Ligi'nden geçen yıl tek sezonluk mücadelenin ardından küme düşen, bu sene de Türkiye Basketbol Ligi'nde 6 maçta 1 galibiyetle düşme hattına demir atan Fethiye Belediyespor'un başı yabancılarından Patrick Rembert'le dertte.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nden geçen yıl tek sezonluk mücadelenin ardından küme düşen, bu sene de Türkiye Basketbol Ligi'nde 6 maçta 1 galibiyetle düşme hattına demir atan Fethiye Belediyespor'un başı yabancılarından Patrick Rembert'le dertte. Kulüpte geçen hafta karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı Rembert'e ödeme yapılmaması FIBA'lık olma tehlikesi yarattı. Mavi-beyazlı formayla çıktığı 4 lig maçında 14 sayı, 4 asist ortalamasıyla oynayan guardın menajerleriyle anlaşan ve fesih protokolü imzalayan Ege ekibinin belirlenen tarihlerde ödeme yapmadığı için kontratın tamamını karşılamak zorunda kalabileceği öğrenildi.

Rembert'in avukatları aracılığıyla kulübe ihtar çektiği, yarına kadar para yatırılmaması halinde konuyu FIBA'ya taşıyacağı belirtildi. Fethiye Belediyespor'la 70 bin Dolar yıllık ücret karşılığında anlaşan Rembert'in FIBA'ya gitmesi halinde tüm kontrat bedelini almasının yanında, mahkeme ve avukatlık masraflarıyla kulübün önüne çıkacak borç dosyasının toplam 100 bin Dolar sınırına ulaşma tehlikesi var. Fethiye yönetimi, 31 Ekim'de açıklama yaparak Rembert'le sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu.


- Fethiye

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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