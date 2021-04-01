Fethiye Belediyesi ile Fethiye Alzheimer Derneği iş birliği protokolü imzaladı

Fethiye Belediyesi ile Fethiye Alzheimer Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Fethiye Belediyesi ile Fethiye Alzheimer Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokolü, Belediye Başkanı Alim Karaca ile Alzheimer Derneği Başkanı Mehdi Sadat imzaladı.

Sosyal projelerde yer almaktan onur duyduklarını ifade eden Karaca "Protokol öncesi meclisimizden onayı aldık. Bu kadar hassas bir konuya destek veren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Fethiye Belediyesi olarak hassasiyet gerektiren bu sözleşmeyi imzalamaktan mutluluk duyduk." dedi.

Fethiye Alzheimer Derneği Başkanı Mehdi Sadat ise Fethiye Belediye Başkanı Karaca ile karara destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır