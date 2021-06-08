Fethiye Belediye Başkanı, şoförü ve trafikte tartıştıkları tatilcinin yargılanmasına devam edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförü ile trafikte tartıştıkları tatilcinin karşılıklı şikayetleri sonrası açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförü ile trafikte tartıştıkları tatilcinin karşılıklı şikayetleri sonrası açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Belediye Başkanı Karaca ve şoförü Barış Mete'nin avukatları ile ilçeye tatile geldiği sırada darbedildiğini, aracına zarar verildiğini iddia eden Murat Çağlar Özbakır ve avukatları katıldı.

Müşteki sanık Özbakır, yaşadığı olayı ayrıntılarıyla anlatarak Karaca ile şoföründen şikayetçi olduğunu söyledi.

Tanık olarak dinlenen Özbakır'ın nişanlısı Ezgi Yıldırım da Karaca ile şoförünün kendilerine küfür ve hakaret ettiğini, araca da zarar verdiğini iddia etti.

Özbakır'ın avukatı Yaman İyiöz, müvekkilinin yaşadıkları nedeniyle Fethiye'ye gelmek istemediğini, Bodrum'dan gelerek duruşmaya katıldığını ifade etti.

Karaca'nın avukatı Barış Güler de tanığın daha önce taraf olduğunu, beyanlarının kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Mahkeme, diğer tanıkların dinlenmesi ve hasar miktarının kesin olarak tespitini isteyerek duruşmayı erteledi.

Olay

Kız arkadaşıyla ilçeye tatile gelen Çağlar Özbakır (30), 30 Ağustos 2020'de otomobiliyle trafikte seyir halindeyken makam aracında olan Fethiye Belediye Başkanı ve şoförüyle tartışmıştı. Özbakır, tartışma sonrasında kendisini takip eden Fethiye Belediye Başkanı ile şoförünün hakaret ve tehditlerine maruz kaldığını, otomobiline de zarar verildiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.

Başkan Karaca ve şoförü Mete de hakarete uğradıkları iddiasıyla Özbakır hakkında şikayette bulunmuştu.

Soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede Karaca ve şoförü Mete'nin "mala zarar verme", "hakaret", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 2 yıl 7'şer aydan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmiş, Özbakır hakkında ise Karaca ve Mete'ye yönelik "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır