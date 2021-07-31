Fethiye Belediye Başkanı Karaca: "Sabotaj olduğunu düşünüyoruz"
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Fethiye Belediye Başkanı Karaca: "Sabotaj olduğunu düşünüyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fethiye Belediye Başkanı Karaca: "Sabotaj olduğunu düşünüyoruz" Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yangının sabotaj sonucu meydana geldiğini düşündüklerini açıkladı.

Fethiye Belediye Başkanı Karaca: "Sabotaj olduğunu düşünüyoruz"

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yangının sabotaj sonucu meydana geldiğini düşündüklerini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Kaymakam Eyüp Fırat yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip ediyor.

Başkan Karaca, "Sabotaj olduğunu düşünüyoruz"

Yangın bölgesinde söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Türkiye'nin 66 noktasında çıkan yangınların sabotaj olma ihtimali büyük ihtimal. Maalesef burada da bu konu üzerinde duruluyor. Bir çok görgü tanığından aldığımız neticeler doğrultusunda bizler bu yangının sabotaj nedeniyle çıktığını düşünüyoruz. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman yerleşim alanı ve oteller bölgesini tehdit eder durumda değil" diye konuştu.

Kaymakam Eyüp Fırat ise yangın söndürme çalışmalarının ekipler tarafından yürütüldüğünü, ekip olarak herkesin yangın bölgesinde olduğunu ifade etti.

Fethiye Belediye Başkanı Karaca: 'Sabotaj olduğunu düşünüyoruz'
Fethiye Belediye Başkanı Karaca: 'Sabotaj olduğunu düşünüyoruz'
Fethiye Belediye Başkanı Karaca: 'Sabotaj olduğunu düşünüyoruz'
Fethiye Belediye Başkanı Karaca: 'Sabotaj olduğunu düşünüyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın

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