Fethiye Belediye Başkanı Karaca muhtarlarla buluştu
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Fethiye Belediye Başkanı Karaca muhtarlarla buluştu

23.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:06
Fethiye Belediye Başkanı Karaca muhtarlarla buluştu

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Karaca, mahallelerdeki hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

Karaca, "Ekiplerimizle birlikte mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Fethiye'mizin her köşesine eşit bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Şu an girilmeyen mahallemiz kalmadı. Yalnızca merkez mahallelere değil, tüm mahallelerimize hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda, mahalle muhtarları da Karaca'ya isteklerini iletti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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