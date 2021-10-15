Fethiye belediye başkanı hangi partiden? Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca kimdir, kaç yaşında, nereli?

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FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Alim Karaca, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Muğla İli Fethiye İlçe Belediye Başkan adayı olmuş ve Fethiye İlçe Belediye Başkanı seçilmiştir.

ALİM KARACA KİMDİR?

09 Temmuz 1973 yılında Fethiye'de doğdu. Eğitimine Kumluova İlkokulu'nda başladı, ortaokul ve liseyi İstanbul, Beylerbeyi'ndeki H. Ömer Sabancı okullarında, yükseköğrenimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Siyasi kariyerine İstanbul'da lise öğrencisi olduğu dönemde, CHP Gençlik Kollarında başladı. Muğlaya dönerek 2009–2014 yılları arasında Kumluova Belediye Başkanlığı yaptı. Hâlen bölgede tarımla uğraşıyor. İstanbul'daki öğrencilik yıllarında lisanslı sporcu olarak Enka Kulübü'nde voleybol oynadı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Alim Karaca, evli ve 2 çocuk sahibidir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Muğla İli Fethiye İlçe Belediye Başkan adayı oldu Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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