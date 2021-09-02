Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması Açıklaması
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Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması Açıklaması

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye İlçesi Belediye Başkanı Alim Karaca, bir kişiye telefonda uzun süre küfrettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili, "Son birkaç gündür, çok çirkin yöntemler kullanılarak kayda alınan, başı sonu kesilip montajlanan bir ses ve görüntü kaydının, çeşitli...

Muğla'nın Fethiye İlçesi Belediye Başkanı Alim Karaca, bir kişiye telefonda uzun süre küfrettiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili, "Son birkaç gündür, çok çirkin yöntemler kullanılarak kayda alınan, başı sonu kesilip montajlanan bir ses ve görüntü kaydının, çeşitli sosyal medya hesaplarından servis edildiği tarafımızca tespit edilmiştir. Olay derhal adli kurumlara intikal ettirilmiş, bu konudaki gerekli soruşturma başlatılmıştır." dedi.

Karaca, yazılı açıklamasında, yaşanan durumun üzücü olduğunu, ancak bir süredir karşılaştıkları bu ve benzeri olayların kendilerini şaşırtmadığını söyledi.

Yaşananların kendisini çocukluğundan bu yana tanıyan ve ahlaken hiçbir şüphesi olmayan yurttaşları rahatsız eder hale getirdiğini ifade eden Karaca, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Son birkaç gündür, çok çirkin yöntemler kullanılarak kayda alınan, başı sonu kesilip montajlanan bir ses ve görüntü kaydının, çeşitli sosyal medya hesaplarından servis edildiği tarafımızca tespit edilmiştir. Olay derhal adli kurumlara intikal ettirilmiş, bu konudaki gerekli soruşturma başlatılmıştır. Bu ve buna benzer olaylara neden olan kişilerin aynı şahıslar olması bir tesadüf değil, organize bir yapının göstergesidir. Söz konusu şahıslar, daha önce de amaçları bilinen yerel medyayı kullanarak, aleyhimde son derece küçültücü ifadeler kullanmaktan kaçınmamışlardır. Şahıslar, Fethiye'de herkesçe tanınan, özellikle spor kulüplerine sızarak, taraftar rolü ile akçeli işlere bulaşan, bu nedenle de toplum tarafından hoş görülmeyen ve kolay kullanılabilen kişiler olarak bilinmektedir. Fethiye'mizin son yıllardaki yükselişinin, hiç kuşkusuz bir takım çıkar odaklarının iştahını kabarttığının da farkındayız. Konu yine, bunu ranta çevirmek isteyenlerin para meselesidir. Şahsımın ve Fethiye Belediyesinin bu tür zorbalara, şantajcılara ödeyeceği tek kuruş olamaz."

Karaca, Fethiye Belediyesi'nin son aylarda, yurttaşların takdirini kazanan çalışmalar içinde olduğunu, ancak her başarılı çalışmanın ardından olduğu gibi, apaçık organize bir olayla karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

Yaşananlardan kendisinin büyük üzüntü duyduğunu anlatan Karaca, şöyle devam etti:

"Fethiye dışındaki yurttaşlarımın, şahsımı yeterince tanımıyor olmasının, benim için kendimi anlatmakta elverişsiz bir durum oluşturduğunun farkındayım. Bu nedenle yurttaşlarımızdan özür dilerim. Ancak olayın sizlere ulaşmayan ses kayıtları, suç belgeleri, olaylara doğrudan şahit olanların ifadeleri yargıya intikal etmiştir, ettirilmeye devam edecektir."

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Serkan Yılmaz, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında telefonda uzun süre kendisine küfrettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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