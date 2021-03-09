Fethiye Antalya yolunda feci kaza: 5 ölü
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Fethiye Antalya yolunda feci kaza: 5 ölü

09.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:54

Fethiye Antalya yolunda feci kaza: 5 ölü Fethiye Antalya yolunda meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Fethiye Antalya yolunda feci kaza: 5 ölü

MUĞLA - Fethiye Antalya yolunda meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgeye gönderilen kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Kaza saat 15: 45 sıralarında Fethiye-Antalya Karayolu Yakabağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü tespit edilemeyen 07 LH 035 plakalı otomobil ile yabancı plakalı GEE 0730 AC plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan ve aynı aileden olduğu öğrenilen 5 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Fethiye Antalya yolunda feci kaza: 5 ölü
Fethiye Antalya yolunda feci kaza: 5 ölü
Fethiye Antalya yolunda feci kaza: 5 ölü
Fethiye Antalya yolunda feci kaza: 5 ölü
Fethiye Antalya yolunda feci kaza: 5 ölü
Fethiye Antalya yolunda feci kaza: 5 ölü
Fethiye Antalya yolunda feci kaza: 5 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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