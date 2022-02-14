Fethiye açıklarında sürüklenen yelkenlideki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Fethiye açıklarında sürüklenen yelkenlideki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
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Fethiye açıklarında sürüklenen yelkenlideki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, arıza yapıp sürüklenen yelkenli teknedeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, arıza yapıp sürüklenen yelkenli teknedeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, sürüklenen yelkenlideki 29 düzensiz göçmeni kurtardı. Organizatör olduğu iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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