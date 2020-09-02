Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki kişi kurtarıldı
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Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motoru arızalanınca denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki kişi kurtarıldı.

Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki kişi kurtarıldı
02.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:50

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motoru arızalanınca denizde sürüklenmeye başlayan teknedeki kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Kurtoğlu Boğazı açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler tekne ve içindeki kişiyi Fethiye Limanı'na götürdü.

Kaynak: AA

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