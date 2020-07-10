Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki iki kişi, kurtarıldı.
10.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:58
Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki iki kişi, kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti ekipleri, İblis Burnu açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları tekneden kurtarılan iki kişi, Fethiye Limanı'na götürüldü.
Kaynak: AA