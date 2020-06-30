Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalandığı için sürüklenen teknedeki iki kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalandığı için sürüklenen teknedeki iki kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurtarıldı. Kıyı Emniyeti ekipleri, Kızılada açıklarında 18 metrelik bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları tekneden kurtarılan iki kişi, Fethiye Limanı'na götürüldü. Kaynak: AA