Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı
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Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalandığı için sürüklenen teknedeki iki kişi, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.

06.02.2020 00:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:26
Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki iki kişi kurtarıldı

'nın ilçesinde arızalandığı için sürüklenen teknedeki iki kişi, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.

Kızılada açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını alan Kıyı Emniyeti ekibi, bölgeye hareket etti.

Teknedeki iki kişi ekiplerce kurtarıldı.

Tekne, Kıyı Emniyeti botunun yardımıyla Ecesaray Marina'ya götürüldü.

Kaynak: AA
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