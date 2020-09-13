Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı
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Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı
13.09.2020 23:43 | Son Güncelleme: 14.09.2020 00:40

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti ekipleri, Şövalye Adası açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan teknede bulunan 5 kişi, Fethiye Limanı'na götürüldü.

Kaynak: AA

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