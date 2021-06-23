Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
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Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Şövalye Adası civarında bir teknenin arızalandığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Rüzgarın etkisiyle sürüklendiği görülen teknedeki 4 kişi kurtarılarak Fethiye Limanı'na ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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