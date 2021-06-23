Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 4 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Şövalye Adası civarında bir teknenin arızalandığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Rüzgarın etkisiyle sürüklendiği görülen teknedeki 4 kişi kurtarılarak Fethiye Limanı'na ulaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır