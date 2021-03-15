Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı
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Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

15.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:18
Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanması nedeniyle denize sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanması nedeniyle denize sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.???????

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Boncuklu Koyu açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları 8,5 metrelik tekneden kurtarılan üç kişi, Fethiye Limanı'na götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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