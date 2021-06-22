Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanması nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanması nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 2 kişi kurtarıldı.???????
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Çalış Plajı açıklarında bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerin müdahalede bulunduğu 4,5 metrelik teknedeki 2 kişi kurtarıldı. Bu kişiler, Fethiye Limanı'na götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır