Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknede bulunan 2 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
11.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:37
MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknede bulunan 2 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Kıyı Emniyeti ekipleri, dün sabah saatlerinde, İblis Burnu açıklarında teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiğini öğrendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye gitti. Tekneyi tespit edip, yanına ulaşan ekipler, daha sonra yedekleyerek, Fethiye Limanı'na çekti.
Kaynak: DHA