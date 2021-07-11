Fethiye açıklarında sürüklenen 2 balıkçı teknesi kurtarıldı
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Fethiye açıklarında sürüklenen 2 balıkçı teknesi kurtarıldı

Fethiye açıklarında sürüklenen 2 balıkçı teknesi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen iki balıkçı teknesi kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen iki balıkçı teknesi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ölüdeniz Kabak Koyu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve tekneyi çekerken arızalanan ikinci tekne, KIYEM-5 botumuzca yedeklenerek emniyetle Fethiye Limanı'na yanaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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