Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu
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Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında erkek cesedi bulundu.

09.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:49
Fethiye açıklarında erkek cesedi bulundu

'nın ilçesi açıklarında erkek cesedi bulundu. Cesedin 3 Ocak'ta kaybolan göçmenlerden birine ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. 

Sahil Güvenlik ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarında, 3 Ocak'ta lastik botun batması sonucu 3'ü kadın 8 göçmenin cesedine ulaşılmasının ardından kaybolduğu değerlendirilen 7 göçmen için arama- kurtarma çalışmalarına devam etti. Ekipler, Kapıdağı Yarımadadası Kocabük sahilinde ceset olduğunu fark etti. Kaybolduğu belirtilen 7 göçmenden 1'ine ait olduğu ihtimali üzerinde durulan cansız beden, incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
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