Fethiye açıklarında 80 ve 100 kilogramlık 2 kılıçbalığı oltayla yakalandı
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Fethiye açıklarında 80 ve 100 kilogramlık 2 kılıçbalığı oltayla yakalandı

22.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:35
Fethiye açıklarında 80 ve 100 kilogramlık 2 kılıçbalığı oltayla yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir balıkçı, oltasıyla 80 ve 100 kilogramlık 2 kılıçbalığı yakaladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bir balıkçı, oltasıyla 80 ve 100 kilogramlık 2 kılıçbalığı yakaladı.

Fethiye Körfezi'ne arkadaşlarıyla balık avlamak için teknesiyle açılan Çalış Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Ovel Orhan, aynı gün oltasına takılan 3 ve 3,5 metre uzunluğunda iki kılıç balığını yaklaşık 5 saatlik uğraşlarla denizden çıkarabildi.

Biri 80 diğeri 100 kilogram gelen balıklar, kilosu 100 liradan satışa sunuldu.

Kılıçbalıklarını görenlerin şaşkınlık yaşadığını dile getiren Orhan, oltasına takılan iki balığı güçlükle çektiğini ifade etti.

Körfezde böyle büyük balıkların görülebildiğini aktaran Orhan, "İki balığı güçlükle denizden çıkardım. Kooperatif binamızda sergiliyoruz. Lezzetli bir balık. Dilimleyip kilosunu 100 liradan satacağız." diye konuştu.

Fethiye açıklarında 80 ve 100 kilogramlık 2 kılıçbalığı oltayla yakalandı
Fethiye açıklarında 80 ve 100 kilogramlık 2 kılıçbalığı oltayla yakalandı
Fethiye açıklarında 80 ve 100 kilogramlık 2 kılıçbalığı oltayla yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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