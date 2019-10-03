Fethiye açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) saat 07.44'de Rodos Adası'nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildiğini açıkladı.
Kurumun internet sitesinde yapılan açıklamada deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle