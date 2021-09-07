Fethiye 100 Yaş Evi'nde yüzler gülüyor
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Fethiye 100 Yaş Evi'nde yüzler gülüyor

Fethiye 100 Yaş Evi'nde yüzler gülüyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde oluşturduğu 100 Yaş Evi'nde yüzler gülüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde oluşturduğu 100 Yaş Evi'nde yüzler gülüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 60 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılmalarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla Fethiye ilçesinde oluşturduğu 100 Yaş Evi yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Her kuşaktan bireylerin ilgisini gören 100 Yaş Evi, 60 yaş ve üstü vatandaşların bir araya gelerek sohbet edebildikleri, yeni dostluklar kurabildikleri ve sosyal aktivitelerini arttırabildikleri bir merkez olarak hizmet veriyor.

Hizmetlerden 60 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar Faydalanıyor

Ana amacı yaşlı vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması ve üretkenliğinin devam ettirilmesi olan proje kapsamında oluşturulan evdeki hizmetlerden 60 yaş ve üzeri vatandaşlar faydalanıyor. Evin içerisinde sohbet, televizyon, okuma, oyun, dinlenme ve teknoloji odasının yanı sıra resim, ahşap, boyama, mozaik gibi hobi çalışmalarının yapılabileceği atölyeler de bulunuyor. Hafta içi her gün hizmet veren 100 Yaş Evi'nde üyelerin belirli günlerde şeker ve tansiyon ölçümleri de yapılıyor.

Birçok Etkinliği Ev Sahipliği Yapıyor

Konukların kaliteli zaman geçirebilecekleri, sağlıklı yaş alma ve yaşlılık eğitimlerinin yanı sıra danışmanlık hizmeti de alabilecekleri Fethiye 100 Yaş Evi birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. 100 Yaş Evi'nde Dil Kulüpleri (İngilizce, Fransızca ve Rusça), Resim Atölye Çalışmaları (Resim, Heykel ve Seramik), Geleneksel Sanat Atölye Çalışmaları (Ebru, Minyatür), El Sanatları (Dikiş, Nakış ve Kanaviçe), Film Gösterim Günleri, Kitap Okuma Günleri, Kültür Gezileri, Alzheimer ve Demans Hastalıkları Üzerine Söyleşiler, Satranç, Dama ve Tavla Turnuvası gibi birçok etkinlik düzenleniyor.

Kaynak: Habermetre

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