Fethin 568. yıl dönümü - Vali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti
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Fethin 568. yıl dönümü - Vali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti.

Fethin 568. yıl dönümü - Vali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti
Fethin 568. yıl dönümü - Vali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti
Fethin 568. yıl dönümü - Vali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti
Fethin 568. yıl dönümü - Vali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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Fethin 568. yıl dönümü - Vali Yerlikaya ve İBB Başkanı İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti - Haberler
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