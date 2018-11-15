Fethi Yaşar'ın Aday Gösterilmesi Memleketi Sandıklı'da Sevinçle Karşılandı

Fethi Yaşar'ın Aday Gösterilmesi Memleketi Sandıklı'da Sevinçle Karşılandı

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday gösterilmesi memleketi Sandıklı’da sevinçle karşılandı.

Fethi Yaşar'ın Aday Gösterilmesi Memleketi Sandıklı'da Sevinçle Karşılandı

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday gösterilmesi memleketi Sandıklı'da sevinçle karşılandı.

Cumhuriyet Halk Partili Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, açıklanan listede Yenimahalle'ye 3 dönem aday gösterildi. Afyonkarahisar Sandıklı ilçesi Kızık köyünden olan Başkan Yaşar'ın adaylığı memleketinde sevinçle karşılandı. Özellikle Kızık köylüleri, "Fethi başkan bizim gururumuz. Allah ona sağlık versin. Hem Yenimahalle'ye hizmet etsin, hem de köyümüze, Sandıklımıza yardım etsin" dediler. - AFYONKARAHİSAR

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