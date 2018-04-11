Fethi Yaşar, Batıkent Esnafı ile Buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar," Ankara ticaretinin yüzde 42'si ilçemizde yapılıyor. Açılan her işletme iş kapısı, AŞ kapısı diye bakıyoruz ve esnafımıza sahip çıkıyoruz" dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Batıkent esnafını kahvaltıda ağırladı. Yenimahalle'nin iki dönemde yepyeni bir kimliğe büründüğünü anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "İlçemiz artık eski Yenimahalle değil. Bunu ben söylemiyorum. Bunu devletimizin resmi kurumları, resmi kaynakları söylüyor. Başkentin suç oranı en düşük ilçesiyiz. Ankara'nın en temiz ilçesiyiz. En yeşil ilçeyiz. ve artık sosyal yaşam alanlarıyla, spor merkezleriyle Yenimahalle tüm başkentlilerin buluşma adresi oldu. Bugün ilçemiz Tunalı Hilmi Caddesi'ne, Bahçelievlere alternatif hale geldi. Bu bizlerinde, siz esnaflarımızın da yüzünü ziyadesiyle güldürüyor" ifadelerini kullandı.

Esnafın sorunlarıyla ilgilenmek, kentin sorunlarıyla ilgilenmektir diyen devam Yaşar, "Ankara ticaretinin yüzde 42'si ilçemizde yapılıyor. Bu büyük bir oran. Açılan her işletme iş kapısı, AŞ kapısı diye bakıyoruz ve esnafımıza sahip çıkıyoruz. Sizlerden biri olarak kapım esnafımıza hep açık kalacak" şeklinde konuştu.

Yaşar'ın ev sahipliğinde Meydan AVM'de düzenlenen kahvaltıya CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Batıkentli muhtarlar ve 500'ün üzerinde esnaf katıldı. - ANKARA