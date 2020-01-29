Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki deprem izolatörü, sarsıntının etkisini azalttı
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Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki deprem izolatörü, sarsıntının etkisini azalttı

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kurulan sismik izolatör sistemi sayesinde 6,8'lik deprem, 3,1 olarak hissedildi.

29.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:48
Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki deprem izolatörü, sarsıntının etkisini azalttı

Şehir Hastanesinde kurulan sismik izolatör sistemi sayesinde 6,8'lik , 3,1 olarak hissedildi.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce, kamu-özel iş birliği modeliyle yaptırılan ve geçen yıl ağustos ayında hizmete açılan hastanenin yapımı aşamasında, zemine 872 deprem izolatörü yerleştirildi.

6,8'lik deprem sırasında, mevcut izolatörler devreye girerek sarsıntının en az şekilde hissedilmesini sağladı. Deprem, üst katlarda artçı gibi çok hafif hissedilirken, artçı depremler ise hissedilmedi.

Depremin ardından teknik ekip tarafından yapılan incelemede, sismik izolatör sisteminde hasar tespiti olmadığı görüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki deprem izolatörü, sarsıntının etkisini azalttı
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