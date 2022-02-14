Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda mühimmatı temin eden terörist için istenen ceza belli oldu

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısı için bomba ve tüfek mermilerini temin ettiği iddiasıyla tutuklanan PKK/KCK'lı terörist Suriye uyruklu Delil Hıso (34) hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hıso'nun ayrıca 19 kez 'kasten yaralama' ve 24 kez 'patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından toplam 192 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de, PKK/KCK terör örgütü üyelerince düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 'Delil Azzo' kod adlı terörist Suriye uyruklu Delil Hıso, geçen yıl 12 Ekim'de polis ekiplerince yakalandı. Delil Hıso'nun, adliyeye saldıran teröristlerin kullandığı Kalaşnikof tüfek mermilerini, TNT bomba malzemelerini ve el bombalarını İzmir'e getirdiği belirtildi. Terörist Hıso'nun, 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırı eylemlerine katıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Delil Hıso, tutuklandı.

Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü sabit olan Hıso'nun, İzmir'de adliye binası önünde gerçekleştirilen saldırı olayından önceki bir tarihte İzmir'e geldiği, bu sırada yanında el bombası, çok sayıda silah mermisi ve TNT olarak adlandırılan patlayıcı madde getirdiğinin altını çizdi. Şüphelinin bahse konu patlayıcı ve diğer mühimmatların İzmir'de gerçekleştirilecek saldırı olayında kullanılacağını bildiğini belirten savcı Hıso'nun, 1 kez 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 2 kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçlarından olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 19 kez 'kasten yaralama' ve 24 kez 'patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından da toplam 192 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.