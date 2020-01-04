Fethi Sekin'in babası olmaktan gurur duyuyor

04.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:01

İzmir Adliyesi önünde 3 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, oğluyla gurur duyuyor.

İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin'in olası faciayı önlemeye çalışırken şehit düştüğü, adliye personeli Musa Can'ın hayatını kaybettiği, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişinin yaralandığı saldırı unutulmadı.

PKK'lı teröristlerin planladığı saldırıyı önleyen ancak şehit düşen Sekin, şehadetinin 3. yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde de özlem ve rahmetle yad ediliyor.

Acılı baba Sekin, evladına duyduğu özlemi ondan geriye kalan fotoğraflarıyla gidermeye çalışıyor. Evladının Baskil ilçesinin Doğancık köyündeki kabrini ziyaret eden Sekin, oğlu ve merhum eşi Zeynep Sekin için dua ediyor.

"Kahramanlığı, vatan ve millet sevgisi yüreklere kazındı"

Baba Sekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen oğlunu her daim gurur ve özlemle andığını söyledi.

Evladının yüreğindeki vatan ve millet sevdasıyla 3 yıl önce İzmir Adliyesi önünde şehadete yürüdüğünü ifade eden Sekin, "Oğlumun 43 yıllık hayat öyküsü sıcak bir temmuz günü Baskil'in Doğancık köyünde 1973 yılında başladı, soğuk bir ocak günü de İzmir Adliyesinin önündeki kahramanlığıyla tüm Türkiye'de duyuldu. O, kahramanlığıyla ülkenin birlik ve beraberliğinin sembolü oldu. O, 7'den 77'e herkese vatan, millet ve bayrak sevgisinin ne anlama geldiğini milyonların gözü önünde şehadetiyle gösterdi." dedi.

Oğlunun adliye önünde teröristleri fark ettiğinde "bomba var kaçın" diye bağırarak tek başına vatan hainlerinin üzerine yürüyüp, onları durdurmayı başardığını dile getiren Sekin, onun bu cesareti, kahramanlığı, vatan ve millet sevgisinin yüreklere kazındığını belirtti.

Sekin, "Oğlum, nice Fethi Sekinlerin, vatan ve millet sevdalılarının ortaya çıkmasına vesile oldu. Elhamdülillah oğlum şehadetiyle beni gururlandırdı, ruhu şad olsun." diye konuştu.

"Fethi'm elveda demeden gitti ama bana binlerce evlat kazandırdı"

Baba Sekin, Kürt olduklarını dile getirerek, kendilerini sözde Kürtlerin savunucusu olarak göstermeye çalışan eli kanlı, bebek katili PKK'nın kirli oyununun herkesçe görüldüğünü aktardı.

"Türk, Kürt, Laz, Çerkez, tek milletiz ve bunun adı da Türkiye Cumhuriyeti. Bu ülkenin her karışında nice kahramanların kanı var. Bu güzel vatan tek bayrak altında ilelebet var olacak" diyen Sekin, ülkedeki terör unsurlarının nice Fethi Sekinler, Ömer Halisdemirler, Mehmetçiklerin onurlu mücadelesi ile yok olma noktasına geldiğini kaydetti.

Sekin, evladıyla vedalaşamadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Fethi'm elveda demeden gitti ama bana binlerce evlat kazandırdı. Türkiye'nin her yerinden gençler, babayiğitler, vatan ve bayrak sevdalıları bir şehit babası olarak beni arıyor, halimi, hatırımı soruyorlar. Özellikle bayramlarda, şehidimin ölüm yıl dönümünde ya da doğum gününde beni yalnız bırakmıyorlar. Çok uzaklardan şehit oğlumun kabrini ziyarete geliyorlar. 'Biz de senin

birer evladınız, biz de Fethi Sekin'iz.' diyorlar. Bu da benim için gurur vesilesi oluyor."

Sekin, vatan için bir oğlunu şehit verdiğini, gerektiğinde 6 çocuğunu da şehit vermeye hazır olduğunu vurgulayarak, ülkede huzurun ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz, kar kış demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerine minnet borçlu olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA