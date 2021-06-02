Fethi Pekin: Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundum

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), futbolda sözde şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 20'nci celsesi görülmeye devam ediyor.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), futbolda sözde şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 20'nci celsesi görülmeye devam ediyor. 12'nci duruşması bugün görülen dava sonrasında Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, kulüp avukatı Naim Karakaya ile Fesih Delidere, açıklamalarda bulundu. Fethi Pekin, "Fenerbahçe olarak söz sırası bize geldi. Bu sanıkların üzerine atılan suçlardan ötürü en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundum" dedi.

FETHİ PEKİN: CUMA GÜNÜ BAŞKANIMIZ DA BURADA OLACAK

Mahkemenin cuma günü bir karar vereceğini ve bu duruşmaya Başkan Ali Koç'un da katılacağını dile getiren Fethi Pekin, "Bugünkü duruşma biraz önce sonuçlandı. Fenerbahçe olarak söz sırası bize geldi. Kulüp avukatlarımız hem Naim Bey hem de Fesih Bey, söz aldılar ve Naim Bey uzunca bir konuşma yaptı. Fesih Bey de onu destekler bir biçimde konuşma gerçekleştirdi. Son olarak bana, benim bir şeyler söyleyip söylemeyeceğim heyet tarafından soruldu, ben de söz aldım ve kısa bir konuşma yaptım, Fenerbahçemiz adına. Bu sanıkların üzerine atılan suçlardan ötürü en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundum. Yarın duruşma yok, cuma günü devam edeceğiz. Cuma günü karar günü ve cuma günü Başkanımız da burada olacak. Beraber 23. Ağır Ceza'nın gördüğü bu dosyanın kararını cuma günü dinleyeceğiz" dedi.NAİM KARAKAYA: DAVANIN CUMA GÜNÜ BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZKulüp avukatlarından Naim Karakaya, "Bugün uzun zamandan beri beklediğimiz bir gün oldu. Daha güzelinin de cuma günü olacağını ümit ediyoruz. Bugün bizim davanın esasına dair diyeceklerimizi söylememiz için bize mahkemenin belirlediği ölçüde 30 dakikalık bir süre verdi. Bu süreyi sonuna kadar kullandık ve bu süreçteki mağduriyetlerimizi ve sanıkların cezalandırılmasına dair hukuki ve olgusal sebepleri anlattık. Mahkeme, bugünkü duruşmayı tamamladı, yarın için bir ara verecek ve cuma günü 11.00'da da hükmü açıklayacağını bugün tüm sanıkların yanında ifade etti. Biz, 2017 Şubat'ta başladığımız ama temelde 2011'de başlayan hukuka aykırı bir sürecin hukuk önündeki hesaplaşmasının cuma günü burada biteceğini düşünüyoruz. Adalete uygun şekilde biteceğini düşünüyoruz. Bir daha hukuka aykırı odaklardan birinin, emir alıp da devletin üniformasıyla, devletin gücüyle hukuka aykırı bir eyleme tevessül etmesinin önüne geçecek bir hüküm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.FESİH DELİDERE: KUMPAS KURAN HERKESİN CEZA ALACAĞINI CUMA GÜNÜ GÖRECEĞİZFesih Delidere ise "Yaklaşık 4,5 yıldır bu davanın takibini yapıyoruz. Davanın başından beri Fenerbahçelilere şunu söyledik; Biz sonuna kadar davayı takip ediyoruz, tüm hukuka aykırılıkların hepsini dile getirdik, mahkeme huzurunda da getirdik, sanık sorgularında, esas hakkındaki savunmalarda... hepsini yaptık. Bugün itibarıyla de finale yaklaştık. Bugün son beyanlarımızda bulunduk. Sanıkların cezalandırılması yönündeki taleplerimizi ilettik. İnşallah cuma günü saat 11.00'da sözde şike soruşturmasını başlatan polislerin içinde olduğu ve Fenerbahçemize kumpas kuran sanıkların yargılandığı bu dosyanın cuma günü artık kararını bekliyoruz. İnşallah kumpas kuran herkesin ceza alacağını cuma günü göreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın