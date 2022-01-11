Fethi Gemuhluoğlu'nun doğumunun 100. yılı münasebetiyle deneme yarışması düzenlenecek - Haberler
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Fethi Gemuhluoğlu'nun doğumunun 100. yılı münasebetiyle deneme yarışması düzenlenecek

Fethi Gemuhluoğlu'nun doğumunun 100. yılı münasebetiyle deneme yarışması düzenlenecek
AA / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Esenler Belediyesi, Fethi Gemuhluoğlu'nun doğumunun 100. yıl dönümü münasebetiyle üniversiteli gençlere yönelik "Dostluk" konulu deneme yarışması düzenleyecek.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi, Fethi Gemuhluoğlu'nun doğumunun 100. yıl dönümü münasebetiyle üniversiteli gençlere yönelik "Dostluk" konulu deneme yarışması düzenleyecek.

Yazar Beşir Ayvazoğlu'nun başkanlığında gerçekleşecek yarışmanın jüri üyeleri arasında Ali Gemuhluoğlu, Cihan Aktaş, Sadık Yalsızuçanlar, Mehmet Yalçın Yılmaz, Mukadder Gemici ve Özcan Ünlü bulunuyor.

Başvuruları 15 Ocak-15 Mart arasında yapılacak yarışmada kaleme alınan denemeler, kultursanat@esenler.bel.tr adresine gönderilecek.

Yarışmanın birincisi 10 bin TL, ikincisi 7 bin 500 TL, üçüncüsü ise 5 bin TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca 5 kişiye de 2 bin 500 TL'den oluşan mansiyon verilecek.

19 Mayıs'ta açıklanacak yarışmanın sonuçları https://esenler.bel.tr adresinden de ilan edilecek.

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AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri

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