Fethi Başağa, kurduğu kabineyi Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'ne sundu

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından yeni başbakan seçilen Fethi Başağa'nın, kurduğu hükümet kabinesini Temsilciler Meclisi'ne sunduğu bildirildi.

Başağa'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, tüm siyasi taraflarla yürütülen istişareler sonucu TM ve Libya Devlet Yüksek Konseyi ile yapılan görüşmelerin ardından kabinenin oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Başağa'nın kurduğu kabineyi TM'ye sunduğu belirtilirken, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Bu bağlamda, TM Sözcüsü Abdullah Belhik, yaptığı açıklamada, TM üyelerini 28 Şubat'ta resmi bir oturuma katılmaya çağırırken, oturumun konusuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplanmıştı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söylemişti.