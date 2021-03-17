FESTUS OKEY DAVASINDA SANIK POLİSE 16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
NİJERYALI Festus Okey'in 14 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde bir polis tarafından vurularak öldürülmesine ilişkin açılan davada karar çıktı.
16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİAradan sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Cengiz Yıldız'ı maktule karşı gerçekleşen eyleminin "Olası kast altında kasten öldürme" suçunu oluşturduğu belirtti. Sanık Yıldız 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Nijeryalı Festus Okey'in 20 Ağustos 2007'de Taksim'de gözaltına alındığı ve Beyoğlu Emniyeti'nde öldürüldüğü ileri sürülüyordu. Yargıtay Genel Kurulu, yerel mahkemenin 2014 yılında verdiği direnme kararını incelemiş ve kararı bozmuştu. Kurul, Nijerya uyruklu maktulün açık kimlik bilgilerini tespiti ile nüfus kayıt örneklerinin getirtilmesi ve katılma talep eden ile maktul arasında akrabalık bağının bulunup bulunmadığının araştırılması ve buna göre katılma isteminde karar verilmesi gerektiğini belirterek kararı bozmuştu. Okey'in Güney Afrika'da yaşayan annesi Love Ogu ve ağabeyisi Tochukwu Gameliah Ogu'dan alınan ve avukatları tarafından getirdiği örneklerin Adli Tıp tarafından incelenmesine karar verilmişti. İnceleme sonucunda Love Ogu'nun Okey'in annesi, Tochukwu Gameliah Ogu'nun ise kardeşi olduğu belirlenerek Festus'un ağabeyi ve annesiyle olan kan bağı bilimsel olarak kanıtlanmıştı. Böylece mahkeme, anne ve ağabeyin davaya katılma talebini kabul etmişti. Mütalada savcı, polis memuru olan sanığın mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği ve maktülün ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek "Taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep etmişti.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı