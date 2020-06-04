Festivallerle dolu bir yazın ardından, kültür sanat sezonu 1 Eylül'de açılacak (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Festivallerle dolu bir yazın ardından, kültür sanat sezonu 1 Eylül'de açılacak (1)

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, pandemi sebebiyle erken kapanan sanat perdelerinin bu sene bir ay erken açılacağını söyledi.

04.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:34

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, pandemi sebebiyle erken kapanan sanat perdelerinin bu sene bir ay erken açılacağını söyledi.

Yavuz, AA muhabirine normalleşme dönemiyle yaz sezonunda düzenlenecek sanat etkinliklerini ve 2020-2021 sanat sezonunun ayrıntılarını anlattı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tiyatro, opera ve bale ile Bakanlığa bağlı senfoni orkestralarının mart ayında perdelerini kapattığını hatırlatan Yavuz, sanatçılar açısından en kötü durumun seyirci ile buluşamamak olduğunu dile getirdi. Yavuz, normalleşme dönemi ile açık hava mekanlarını etkin bir şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

Kamyon tiyatrosu, 1 Temmuz'da çocuklar için yollarda olacak

Devlet Tiyatrolarınca 8 aydır yürütülen "kamyon tiyatrosu" projesi üzerinde çalıştıklarını belirten Yavuz, bir kamyonu açıldığında çok büyük bir tiyatro sahnesi olabilecek hale getirdiklerini, projenin yatırım ve üretim sürecini tamamladıklarını aktardı. Yavuz, şöyle devam etti:

"Kamyon tiyatrosu ile 1 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında 50 günlük süreçte, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 25 ilde 57 ilçeye gideceğiz. Dört tane çocuk oyunumuzu hiç tiyatroya gidememiş, en ücra köşelerdeki, ilçelerimizdeki çocuklarımızla buluşturacağız. Bunu açık havada valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımızla iş birliği halinde yapıyoruz. Biz kamyonu sahne haline getirdik. Profesyonel bir sahne haline getiriliyor, basit bir şey değil. Açık havada çocukların tiyatro izleyebilecekleri etkinlik serisi olacak."

Kamyon tiyatrosu projesini Ankara'dan başlatacaklarını ve Başkent'in dezavantajlı iki ilçesinden iki mahalle seçtiklerini anlatan Yavuz, Konya Devlet Tiyatrosunun da açık havada yapılacak özel bir başka proje gerçekleştireceğini, Konya'daki il, ilçe ve köylerde çocuk oyunlarını sahneleyeceğini dile getirdi.

Ankara'da açık hava tiyatrosu, Bodrum'da konserler

Devlet Tiyatroları Ankara İrfan Şahinbaş Yerleşkesi'nde açık havada bir sahne kuracaklarının müjdesini Başkentlilere veren Yavuz, "Temmuz ayı içerisinde Ankara İrfan Şahinbaş Yerleşkesi'nde düzenli olarak tiyatro temsillerimiz gösterilecek. Ankaralılara yaz akşamları açık havada tiyatro izleteceğiz. Kültür sanatın insan psikolojisine çok büyük faydası var. İyi bir moral olacağını düşünüyorum." dedi.

Bodrum'da geçen yıl başlayan açık hava etkinliklerinin bu yıl da devam edeceğini bildiren Yavuz, Bodrum Kalesi'nde ve Antik Tiyatro'da 10 konser, 3 tiyatro gösterisiyle yerli ve yabancı ziyaretçileri buluşturacaklarına dikkati çekti.

Yavuz, etkinlik programının belirlendiğini, 12 Temmuz'da Ankara Devlet Tiyatrosunca Reis Bey, 26-27 Ağustos'ta Bursa Devlet Tiyatrosunca Akide Şekeri, 7-8 Eylül'de İzmir Devlet Tiyatrosunca Kantocu oyununun sunulacağına işaret ederek kültürle sanatın buluştuğu yerler olan antik kentlerde de çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Efes, Bodrum ve Aspendos bale ve opera festivalleri yapılacak

Devlet Opera ve Balesince seyirciyle buluşturulan, yerli ve yabancı sanatseverlerin zevkle takip ettiği opera ve bale festivallerinin bu sene yapılacağının müjdesini sanatseverlere veren Yavuz, şu bilgileri paylaştı:

"Tarihleri değiştirdik pandemiden dolayı ve ilk kez ilan ediyoruz. Festivallerimizi yapıyoruz. 17- 29 Temmuz'da Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali ile başlatıyoruz festivallerimizi. 4-18 Ağustos tarihlerinde 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivalini, 1-22 Eylül tarihleri arasında da Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivalimizi yapacağız. Bu sene uluslararası katılım çok fazla olamayacak. Altı Devlet Opera ve Balemiz var. Performansları çok yüksek eserler var. 11. İstanbul Opera Festivalimizi de 23 Eylül- 5 Ekim tarihlerine aldık. Efes, Bodrum, Aspendos açık havada, İstanbul için de seçenekleri araştırıyoruz. O tarihe kadar, pandemi ile süreç nasıl ilerleyecek ona da bakacağız. Festivallerde kopukluk olmasını istemedik, gerçekleştireceğiz. Tabii Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulumuzun yayınlamış olduğu bütün tedbirlere uyarak. Fiziksel mekanlarımızı da buna uygun hale getiriyoruz."

Tiyatro, opera ve konser salonları pandemi sürecine hazır

Yavuz, Bakanlığa bağlı bütün sanatsal tesislerde, tiyatro sahneleri, konser salonları, opera ve bale salonlarının Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni sezon için hazırlandığını vurguladı.

Salonlar için protokol hazırlayarak iklimlendirme ve klima koşullarını iyileştirdiklerini, seyirci sayısını, seyircilerin salonlara nasıl kabul edileceğini belirlediklerini, genel hijyen kurallarını üst seviyeye çıkardıklarını anlatan Yavuz, üç genel müdürlük ve bütün sanat kurumları için bütün kuralların yeni baştan yazıldığını, sanatçıların sağlıklarını koruma, mesafelerin belirlenmesi, temsillerin öncesinde ve sonrasında kaç saat boşluk bırakılacağı, kaç saat temizlik yapılacağı gibi önemli iyileştirmeler yaptıklarını aktardı.

Salonlar yüzde 50 kapasite ile kullanılacak

Yavuz, şunları kaydetti:

"Şu anda yine sağlık koşullarının ve pandeminin gidişatına bakılacak ama hedefimiz salonlarımızı yüzde 50 kapasite ile kullanmak. Girişte, çıkışta hangi tedbirlerin alınacağına karar verildi. Salonlarımız, bu anlamda hazırlık sürecine başladılar. Hedefimiz, bunu ilk kez duyuruyoruz, sanat sezonunu 1 Eylül'de başlatmak. Kaybettiğimiz 3 ayı telafi etmek istiyoruz. Seyirci ile buluşturamadığımız pek çok eserimiz vardı. 1 Eylül'de başlayalım ki seyircimize bir an önce kavuşalım. Hem sanatçımızı hem seyircimizi koruyan hijyen koşulları, fiziksel koşulları artırılmış ortamlarda sahnelerimizde olacağız. Salgın tüm dünyada sorun olmaya devam ediyor ama hayatımızı da devam ettirmek zorundayız. Tedbirlerimizi artırıyoruz. Tedbirlerimizi alarak, sosyal anlamda birlikteliğimize devam etmemiz gerekiyor. Kültür sanat ve turizm kıymetli. Güvenli ortamlarda faaliyetlerimizi yapacağız. Devletimiz, her türlü ortamda imkanını vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş durumda. Biz de Bakanlık olarak bütün kurumlarımızla vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz."

Festivallerle dolu bir yazın ardından, kültür sanat sezonu 1 Eylül'de açılacak (1)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla Haber
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı Haber
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Haber
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz? Haber
Putin'i çileden çıkaran olay! Yöneticileri azarladı: Sosyal medyadan mı öğreneceğiz?
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Ebru Polat, takipçilerini sosyal medyadan uyardı: Kocalarınızı elinizden alırlar!
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs eskisi kadar ağır hastalığa neden olmuyor
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Koronavirüs arasında askerliğini yapan Heung-Min Son keyifli: 10 kişi aynı odada olsak da harikaydı
Koronavirüs arasında askerliğini yapan Heung-Min Son keyifli: 10 kişi aynı odada olsak da harikaydı
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Murat Kurum Ahmet Tekdal Adnan Menderes Alparslan Türkeş
Magazin İrem Derici Demet Akbağ Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Bülent Korkmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Festivallerle dolu bir yazın ardından, kültür sanat sezonu 1 Eylül'de açılacak (1) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 12:35:29. #1.15#
title