Festivaller Şehri İzmit'i kahve kokusu saracak
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Festivaller Şehri İzmit'i kahve kokusu saracak

Festivaller Şehri İzmit'i kahve kokusu saracak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İzmit Belediyesi 'İzmit Şehir Festivalleri' projesiyle kahve tutkunlarını Kahve Festivali'nde bir araya getirecek.

İzmit Belediyesi 'İzmit Şehir Festivalleri' projesiyle kahve tutkunlarını Kahve Festivali'nde bir araya getirecek.

İzmit'i festivaller şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde, İzmitliler yaz mevsimini festivallerle geçirecek. İzmit Belediyesi, 'İzmit Şehir Festivalleri'nin ilk ayağı olan Kahve Festivali ile hem esnafa destek olacak hem de kahve severleri bir araya getirecek. Festivalde, pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçen yerel kahvecilere öncelik tanıyacak. Festival ile esnaf, üzerinde büyük bir kültürü taşıyan Türk Kahvesi ve farklı kültürlerden birçok kahveyi vatandaşlarla buluşturma imkanı yakalayacak. Ayrıca pandemi nedeniyle sosyal hayattan uzak kalan kahve tutkunları kahveye doyacak.

Başkan Hürriyet'in sosyal medya hesaplarında ilk bölümü yayınlanan Kahve Festivali, Ağustos ayında Gülümse Kafe'de devam edecek. Farklı güzellikleri bir araya getirecek olan Kahve Festivali ile vatandaşlar birbirinden leziz kahveleri tadarken, kahve yapmanın püf noktalarını da öğrenecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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