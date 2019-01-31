Festivaller Kenti Kartepe

Düzenlenen festivallerde Kartepeliler ve misafir konuklar bir araya gelirken, Kartepe dünyaya tanıtıldı.

Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü 2018 yılında birçok kültürel faaliyete imza attı. Kartepe Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen ve bu yıl 4.sü düzenlenen ''Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'', binlerce Kartepeli vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden bizlere miras kalan geleneksel el sanatları, Unutulmuş Değerler Festivali'nde yer alan stantlarda yeniden gün ışığına çıktı.

UNUTULMUŞ DEĞERLER UNUTULMADI

Kartepe Belediyesi Unutulmuş Değerler Festivali'nin yurtdışı ayağı, Makedonya/Gostivar'da gerçekleştirildi. Festivale soydaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Festivalde, Türk ve Balkan coğrafyasının ortak değerlerinden birçok sanat sergilendi. Türk kültür mirasının aktarıldığı festivalde nakış, tel kırma, ebru sanatı, cam üfleme, hat sanatı, çinicilik, seramik, hüsnü hat gibi birçok el sanatı Kartepe Belediyesi tarafından kurulan stantlarda sergilendi.

EŞME AYVA FESTİVALİ

Kartepe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisini düzenlenen Kartepe Eşme Ayvası Festivali vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Festival boyunca sahne programları, en güzel ayva, en güzel ayva bahçesi ve en güzel ayva tatlısı yarışması, çocuklar için şişme oyun grupları ve animasyon gösterileri gerçekleştirildi. Festival, coğrafi işaretlenmesi yapılan Eşme Ayvasına dikkat çekerek, farkındalığını arttırdı.

5 BİN ÇOCUK FAYDALANDI

Kartepe Belediyesi tarafından gelenekselleştirilen Çocuk Şenliği'nde ise 2018 yılı içerisinde 5 bin çocuk misafir edilirken, Kartepe Bilim Şenliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirildi. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan katılımcılar Kartepe Belediyesi tarafından açılan stantlarda projelerini sergilediler. Bilim Şenliği'nde yazılım teknolojileri yoğun ilgi gördü.

400 ÇOCUK DELİKANLILIĞA ADIM ATTI

Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Ramazan Ayı'nda da çocuklara özel etkinlik düzenledi. "Ramazan Şenlikleri'' kapsamında meddah gösterileri, hacivat-karagöz, ateşbaz, jönklör, tahta bacak ve daha birçok özel etkinliği 17 mahallede düzenlendi. Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yaza Merhaba Pikniği'ne Kartepeli kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde 2018 yılında 400 Kartepeli çocuk özel bir gün geçirmesi için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler