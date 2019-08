"Festivalle 20 yılda 600 bin çocuğa ulaşmışım"

15.08.2019 11:25

Dünyaca ünlü sanatçıları Afyonkarahisar halkıyla buluşturan Hüseyin Başkadem, "Biz iyi olan bütün donanımları toplumsal vazifemiz olarak bunlara vermek zorundayız. Çünkü sanat insan zekasının ulaştığı en son noktadır. Müzik insan zekasını duyduğunuz anda allak bullak eden bir enerjidir. Ben bile tek başıma 600 bin çocuğa 20 yılda ulaşmışım." dedi.

"Afyonkarahisar Caz Müzik Festivali" ile "Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali"nin genel sanat yönetmenliğini üstlenen ve 2020'de yapılacak 19. Klasik Müzik, 20. Caz Müzik festivallerinin hazırlıklarına başlayan Başkadem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da müzik festivali yapmanın önemine işaret etti.

Başkadem, "(Afyonkarahisar) Bu festival başladığı zaman yolların birleşme noktasında olan ama gelişememiş bir şehirdi. Yolların birleştiği yerde olacaksın ama nedense olmayacak. Bunun temel nedeninin ne olduğunu konservatuvarda okurken çok sorguladım. Afyon'un gerçek probleminin kültürel olduğunu düşünerek, uzun vadeli, temel hedefi kültürel olan bir proje hayata geçirmek istedim. Afyon'da kültürü değiştirmek değildi istediğim. Çünkü bu herkesin kendi yaşantısıyla ilgili bir şey. Ona ben karışamam. Başka bir pencere açmak istedim. Bu dünyaya ait olan bir dünya penceresi, çağdaş, modern bir yaşam tarzı." diye konuştu.

Afyonkarahisar'ın, turizmden başka bir çıkış noktası olmadığını dile getiren Başkadem, "Bir şehirde turizm olabilmesi için de kültür olması lazım. Bu kültür farkındalığını yaratabilmek için de sihirli bir dokunuş gerekiyordu. İlk olarak caz festivali arkasından da klasik müzik festivali, bu sihirli dokunuş oldu. İnsanların birçok şeyi sorgulamasına neden oldu. Büyük düşünmeyi sağladı ve bu arada her yerde olduğu gibi gelişme başladı, devam etti. Festival şimdi başka bir boyuta evrilmeye çalışıyor. Afyon'a da başka bir boyut getirecek duruma geldi." değerlendirmesini yaptı.

"Bu festival büyük düşünmeyi öğretti"

Hüseyin Başkadem, "Bu festival büyük düşünmeyi öğretti. Herkesin kendine öz güveni arttı ve insanlar benim haricimde de projeler yapıyor artık. Bunun yapılabileceğini gördüler. Bu çok güzel bir şey. Ben zaten bunun peşindeydim. Yani beni aşın, benden daha güzel şeyler yapın. Turizm sektörü için de inanılmaz bir motivasyon kaynağı ve reklam kapısı oldu." ifadelerini kullandı.

Kültürel anlamda da büyük değişimler yaşandığının altını çizen Başkadem, şu bilgileri verdi:

"Söyleşiler, okul söyleşileri ve konserlerle 7 bine yakın sanatçı ve önemli isim festivale gelmiş. Şu ana kadar caz ve klasik müzik festivali birlikte 38 festival olmuş. 38'i yaklaşık 10 konserle çarpsak, 20 yılda 380-400 ücretsiz konser yapmışız. Geçen hesapladık, bugüne kadar 600 bin civarında öğrenciye ulaşmışız. Türkiye tarihinde kadar uzun soluklu yapılan ve sürdürülebilirliği olan bir iş yok. Bütün işler sürekli ve sürdürülebilirliği olursa önemlidir. Bu ülke eğer bir yere gidecekse, onu bir yere götürecek kişiler bu çocuklar olacak. Biz iyi olan bütün donanımları toplumsal vazifemiz olarak bunlara vermek zorundayız. Çünkü sanat insan zekasının ulaştığı en son noktadır. Müzik insan zekasını duyduğunuz anda allak bullak eden bir enerjidir. Ben bile tek başıma 600 bin çocuğa 20 yılda ulaşmışım."

Başkadem, Afyon'da Anadolu'nun ilk klasik müzik ve caz festivalini yaptığını ifade ederek, "Bu işe başlarken kazanmak kadar kaybetmenin de kadrini bilmek olduğunu düşünenlerdenim. Ben öyle çıktım bu yola. Galiptir bu yolda mağlup olan. Çünkü niyet iyi. Yapılan işin hedefleri çok iyi." dedi.

"Klasik formlar her zaman değerlidir"

Klasik müziğin insanları biraz ürküttüğünü söyleyen Başkadem, "Ben müzik festivali demek yerine 'klasik müzik festivali' dedim. Klasik formlar her zaman değerlidir. Her şey oradan çıkmıştır. İşin özünü öğrenmek çok önemli. İşin özeti bu. Bizden önce hep müzik festivalleri vardı ama 'klasik müzik festivali' yok. İsminde klasik müzik olması çok önemli. Biz bu anlamda net olduk. Caz festivali de aynı şekilde. Bu yaptığım işin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hedefim 25. yıla ulaşmak ve 'Çeyrek asır bunu yaptık' demek. Ardından kendi dünyama dönmek istiyorum. Teneke oyuncak koleksiyonum var.

Taş plaklar biriktiriyorum. Bine yakın taş plağım ve 5-6 bin tane Long Play'im var, caz ve klasik müzik türünde." diye konuştu.

Başkadem, bir değişim içerisinde olduklarını aktararak, sözlerini, "Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde daha da iddialı başka bir hale evrilecek, sağlığım el verirse. Afyon halkı acayip derecede bunu benimsedi." diye tamamladı.

