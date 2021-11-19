ANKARA (Habermetre) - FESTİVALİN 3. GÜNÜNDE DE MUŞ STANDINA İLGİ DEVAM EDİYOR Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tam Bana Göre Festival 3. Gününde de Muş standına ilgi devam ediyor. Vatandaşların akın akın geldiği stantta şehrin tanıtımına dair materyaller ve ikramlar yapılıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, misafirleri ağırlayarak kendileri ile tek tek ilgileniyor.

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