FESTİVALİN 3. GÜNÜNDE DE MUŞ STANDINA İLGİ DEVAM EDİYOR - Haberler
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FESTİVALİN 3. GÜNÜNDE DE MUŞ STANDINA İLGİ DEVAM EDİYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
FESTİVALİN 3. GÜNÜNDE DE MUŞ STANDINA İLGİ DEVAM EDİYOR

FESTİVALİN 3. GÜNÜNDE DE MUŞ STANDINA İLGİ DEVAM EDİYOR Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tam Bana Göre Festival 3. Gününde de Muş standına ilgi devam ediyor.

ANKARA (Habermetre) - FESTİVALİN 3. GÜNÜNDE DE MUŞ STANDINA İLGİ DEVAM EDİYOR Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tam Bana Göre Festival 3. Gününde de Muş standına ilgi devam ediyor. Vatandaşların akın akın geldiği stantta şehrin tanıtımına dair materyaller ve ikramlar yapılıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, misafirleri ağırlayarak kendileri ile tek tek ilgileniyor.

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