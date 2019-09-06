Festivali uzaya çıkarıyoruz ! 4.İzmir kahve festivali

06.09.2019 11:31

Festival Pınar ana sponsorluğunda 11-12-13 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir Arena'da gerçekleştirilecek. Festivalin bu yıl ki teması ise Uzay olacak. Loc Festivals, festivalin maskotu olan meraklı keçinin uzay macerası ile festival kavramını uzaya çıkarmayı hedefliyor. Çoban Kaldi'nin meraklı keçilerinin kahve meyvesini tesadüfen yemesi ve enerji patlaması yaşamaları, dünyayı daha enerjik bir yer yapman güzel tesadüf oldu. Keçiler arasından seçilen festivalin dahi, kaşif üyesi uzayda edindiği üstün zekasını kahveye aktarmak için festivale geliyor.

2016 yılında 80 firma ve 18.236 ziyaretçi ile birincisi düzenlenen festival ikinci senesinde firma ve ziyaretçi sayısını ikiye katlamış,2018 yılında üçüncü senesinde 38.427 resmi ziyaretçi ile rekor kırmıştı .Her yıl grafiğini katlamayı başaran İzmir Kahve Festivaline bu yıl ise gerek firma bazında gerekse ziyaretçi bazında çok daha büyük bir artış bekleniyor. Hiç şüphesiz ki bu artışta birbirinden ünlü sanatçıların konserleri, performansları da etkili olacak.

DJ ve dans gösterileri eşliğinde Ersin Show'un sunumu ve showları ile öğlen 12.00'den gece 24.00'e kadar sürecek olan festivalde bu yıl Norm Ender, Yüksek Sadakat, Can Bonomo konserleri yer alacak. Ayrıca Biraders, Başıbozuk, Hakan Doğanay, Melike Erbey, Sonraki İstasyon ve Sinestezi gibi birbirinden aktif gruplar ile birlikte Sahne den enerji hiç eksik olmayacak.

Festival bu yıl başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye'yi daha fazla eğlenceye ve kahve konusunda daha fazla bilgiye davet ediyor. Festivalin organizasyonunu gerçekleştiren LOC Festivals yetkilileri festival için yaptıkları açıklamada ; "Bu yıl ziyaretçilerimiz kuşkusuz ki düzenleyeceğimiz konserlerde çok eğlenecekler. Ancak eğlencenin yanı sıra İzmir körfezinin muhteşem manzarası eşliğinde, birbirinden leziz kahveleri tadabilir, kahve konusunda önemli isimlerin yapacağı workshoplara katılabilir, düzenlenen söyleşi ve atölyelerde kahve sektörünü tanıyabilir, kahve konusunda marifetli, bilgili, eğlenceli ve dünyaca ünlü uzman baristalar ile tanışıp, çalışmalarını yakından izleyebilirler. Ayrıca kahvelerini eline alıp denize karşı hamaklarda dinlenebilir, salıncaklarda sevdikleri ile sallanabilir ya da şezlonglarda güneşlenebilirler. İzmir gibi bir festival dememizin sebebi de bu. Bunların dışında yine resim, heykel, fotoğraf sergilerini ziyaret edebilir, yetişkinler ve çocuklar için hazırlanan oyun ve eğlence alanı ile keyifli vakit geçirebilir, festival hatırası almak isterlerse alışveriş alanlarını ziyaret edebilirler. Yeme-içme bölümünde ise birçok marka eşsiz lezzetleriyle yine ziyaretçilerimizi bekliyor olacak. Kısacası bu yıl festivalde yok yok diyebiliriz. Herkesi kahve kokusu ile deniz kokusunun birbirine karıştığı Türkiye'nin en büyük kahve festivaline davet ediyor bu festivali İzmir'de yapmaktan gurur duyuyoruz. Biletleri Biletix'ten temin edebilir festival ile ilgili her türlü ayrıntıyı Web sitesindenve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz." dediler.