BURSA (Habermetre) - 14 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Festivale kuklalı davet

BURSA - Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 19'uncu Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, 15 Aralık Çarşamba günü başlıyor. Kukla Sanatçısı Cansu Akdeniz de 'babasından ilham alarak' yaşam verdiği Kadıköylü Muhsin Bey performansı ile metroda, çarşıda, tarihi hanlarda Bursalıları festivale davet ediyor.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın UNIMA (Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) ile Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (KARAKUM) sanatsal desteği ile düzenlediği 19'uncu Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, 15 Aralık Çarşamba günü başlıyor. Rusya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Arnavutluk, Moldova ve Türkiye'den 18 ekibin 34 gösteri gerçekleştireceği festivalle özellikle geleneksel Türk gölge sanatı Karagöz'ü ve farklı kültürlere ait gölge ve kukla sanatlarını tanıtmak, bu sanatlar yoluyla ülkeler arasındaki dostluğu geliştirmek hedefleniyor.

Kuklalı davet

Kukla sanatçısı Cansu Akdeniz, 'babasından ilham alarak' yaşam verdiği Kadıköylü Muhsin Bey performansı ile metroda, çarşıda, tarihi hanlarda Bursalıları festivale davet ediyor. Akdeniz'in tarihi Koza Han'da sergilediği performans, Bursalılardan büyük ilgi gördü. Çaylarını içerken bir anda yanlarına gelen Muhsin Bey'i görünce şaşkınlık yaşayan Bursalılar, Cansu Akdeniz'in performansını beğeniyle izledi. 15-19 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak festival kapsamındaki gösteriler; Tayyare Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Mete Cengiz Kültür Merkezi ve Karagöz Müzesi'nde sergilenecek.

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