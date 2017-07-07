Festivale Katılanlara Uyuşturucu Hap Satmak İsterken Yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'ndeki Gençlik Festivali'ne katılan gençlere uyuşturucu hap satmaya çalışan bir kişi, polis tarafından yakalandı.



Kuşadası Sevgi Plajı'ndaki festivale katılmak için gelen binlerce gencin arasına karışıp, uyuşturucu satmayı planladığı belirtilen F.D., davranışlarından şüphelenen polis tarafından takibe alındı. Gece saat 01.00 sıralarında uyuşturucu madde satışı için girişimde bulunduğu anlaşılan F.D., polis tarafından yakalandı. Yapılan aramada F.D.'nin üstünden 35 uyuşturucu hap çıktı. Gözaltına alınan F.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.



- Aydın