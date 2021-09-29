ADIYAMAN (Habermetre) - Festivale Hazır mısınız?

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Belediyemiz, önümüzdeki günlerde çok amaçlı bir festivali organize etmeye hazırlanıyor.

Belediyemiz tarafından "Eğlenceye hazır mısınız" temasıyla 1-2-3 Ekim tarihlerinde önemli bir festivalin organizasyonu gerçekleştirilecek. Eğriçay Karali Parkı'nda tertip edilecek olan "Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali" kapsamında birinci gün Kahtalı Mıçı, ikinci gün Erkan Serttaş ve Harfane Grubu, üçüncü gün ise Servet Ekmen ve İlyas Yalçıntaş'ın yer alacağı birbirinden güzel programlar icra edilecek. Konser, sokak oyunları, animatörler ve nostaljik sinemanın da tertip edileceği festivalin çok renkli geçeceği tahmin ediliyor.

Festival hazırlıklarını hızla sürdürdüklerini açıklayan yetkililer, Ekim ayının başından itibaren 3 gün üst üste devam edecek olan programların dolu dolu geçeceğini belirterek, Adıyamanlıların en iyi şekilde yararlanmasını amaçladıklarını söylediler.

Sevginin, güzelliğin, kültürün ön plana çıkarıldığı festivalde, insanların eğlence ihtiyaçlarını gidereceklerini, birbirleri arasındaki kardeşlik duygularını geliştireceklerini de ifade eden yetkililer, festivalle birlikte Adıyaman kültürünün tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını dile getirerek, bu önemli etkinliğe tüm vatandaşların katılım sağlamasını beklediklerini kaydettiler.

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