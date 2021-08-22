Festivalde tiyatro keyfi
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Festivalde tiyatro keyfi

Festivalde tiyatro keyfi
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22 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİFestivalde tiyatro keyfiBURSA - 10 gündür '59. Uluslararası Bursa Festivali'nde birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayan Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Shakespeare'in Tarla Kuşuydu Juliet oyunu ile sanatseverler tiyatro keyfi yaşadı.

22 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Festivalde tiyatro keyfi

BURSA - 10 gündür '59. Uluslararası Bursa Festivali'nde birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayan Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda Shakespeare'in Tarla Kuşuydu Juliet oyunu ile sanatseverler tiyatro keyfi yaşadı.

Shakespeare'in yüzyıllardır insanları gözyaşına boğan karakterleri Romeo ve Juliet, Ephraim Kishon'un yeni kurgusu Tarla Kuşuydu Juliet'te günlük yaşantı ve çığırından çıkmış bir evlilik içinde ele aldığı oyun büyük ilgi gördü. İntiharın eşiğinden döndükten sonra evlenip bir de çocuk sahibi olan kıdemli aşıklar Romeo ve Juliet'in kimsenin ön göremediği hayatının ele alındığı, yeni dünyanın kurgusunu yapan Shakespeare'in mezarından eve gelmesiyle olayların içinden çıkılmaz bir hal aldığı oyunda mizahın her türlüsü yer aldı.

Seyircilerin tiyatro keyfini doyasıya yaşadığı oyunu Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncuları Ecahan Şarman Çetinkaya (Juliet), Ali Volkan Çetinkaya (Romeo), Nejat Orbay Sehlikoğlu (William Shakespeare), Kübra Tüzgün (Lukretia) ve Akif Oktay (Rahip Lorenzo) sahneledi.

Sanatseverlerin ayakta alkışladığı oyunun sonunda, gecenin sponsoru Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Başhekimi Fatih Özkul, oyunculara çiçek takdim ederken, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Genel Sekreteri Fehim Ferik de, Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Bayraktutan'a sanatçılar adına teşekkür plaketi sundu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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