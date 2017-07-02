Standına Elektrik İsteyen İşletmeciyi Organizasyon Şirketi Yetkilisi Ayağından Vurdu

Bodrum'daki Tarım Kültür ve Sanat Festivali bünyesinde düzenlenen fuarda stand açan Murat Aslan, eşinin gözü önünde, tartıştığı organizasyon şirketi yetkilisi G.O. tarafından bacağından tabancayla vuruldu. Polis, organizasyon şirketinin kadın yetkilisi M.Z.'yi gözaltına alırken, olayın ardından kaçan G.O. ve beraberindeki 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

60 MESLEK GRUBU STAND AÇTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümbet Dolgu Alanı'nda, Bodrum Tarım Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 1- 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen fuarda, 60 meslek grubu stand açtı.

ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜLMEDİ, ÜRÜNLER BOZULMAYA BAŞLADI

Fuarda, 38 yaşındaki Fadime Aslan da, eşi 48 yaşındaki Murat Aslan ve çocukları Asena Aslan ve Kadir Aslan ile Bodrum mandalinası ürünleri ve reçelleri satmak için stant açtı. Ancak, fuarın ilk gün akşamı Aslan Ailesi'nin standında elektrikler kesildi. Bunun üzerine Aslan Ailesi, durumu standı kiraladıkları organizasyon şirketi yetkililerine bildirdi. Ancak, buna rağmen standın elektrik sorunu çözülmeyince, Aslan Ailesi'nin standındaki bazı ürünler bozulmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Fadime ve Murat Aslan çifti, standa gelen organizasyon yetkililerinden zararlarının karşılanmasını istedi. Bunun üzerine organisayon şirketi yetkilisi G.O. ve yanındaki 3 kişi ile Aslan Çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme- tokat kavgaya dönüştü.

Kavgada, belindeki tabancasını çıkartan G.O., Murat Aslan'ı sağ bacağından yaraladı. Aslan, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınırken, G.O. ve yanındakiler geldikleri otomobille kaçtı. Diğer firmaların büyük bölümü de olayın ardından stantlarını kapatıp, fuar alanından ayrıldı.

"SİZ MERMİDEN DAHA MI HIZLISINIZ?" DEYİP, ATEŞ ETTİ

Eşinin yaralanmasından sorumlu olan kişilerin bir an önce yakalanıp, hakettikleri cezaları almasını isteyen Fadime Aslan şöyle dedi:

"Ürümüzü pazarlamak için kiraladığımız stadın elektiriği kesildi. '6 gün daha buradayız, elektriğimizi verin' dedik. Ancak, 'Siz mermiden daha mı hızlısınız?' diyerek silahla eşime ateş edildi. Eşim yaralandı. Bir turizm beldesindeki fuarda böyle şey olur mu? Hakkımızı aradık, silahla yanıt aldık" dedi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, organizasyon şirketi yetkilisi olduğu öğrenilen M.Z. gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, yaralanan Murat Aslan'ın eşi ve iki çocuğunun ifadelerine başvururken, olayın ardından kaçan saldırgan G.O. ve beraberindeki 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



